Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG / KÖLN. Ein zunächst unbekannter Täter bestellte Ende Januar 2024 mehrere hochwertige Nachtsichtgeräte bei einer Firma aus Untersiemau, ohne die Ware anschließend zu bezahlen. Als er die Geräte online auf einer Verkaufsplattform anbot, kamen ihm Coburger Kriminalbeamte auf die Schliche. Am Montag, 5. Februar, nahmen sie den 39-jährigen Tatverdächtigen in Zusammenarbeit mit der Polizei Köln fest.

Der 39-Jährige soll Ende Januar 2024 Nachtsichtgeräte im Gesamtwert von rund 13.000 Euro bestellt haben und die unbezahlte Ware anschließend online auf einer Plattform für Gebrauchtwaren angeboten haben. Dies blieb von den Beamten der Kriminalpolizei Coburg im Zuge der Ermittlungen nicht unbemerkt. In Zusammenarbeit mit der oberfränkischen Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben und der Kriminalpolizei Köln nahmen die Polizisten den 39-Jährigen bei der Übergabe eines der Geräte an einen Lockvogel in Köln fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten weitere Elektronikgeräte und Betrugswaren sowie gefälschte Dokumente und eine kleine Menge Marihuana. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 39-Jährige aus Köln muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs strafrechtlich verantworten.