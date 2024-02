ZWIESEL, LKR. REGEN. Am 10.02.2024 entwendete ein 34-Jähriger in einem Sonnenstudio in der Theresienthaler Straße eine Jacke. Den rechtmäßigen Besitzer attackierte er mit einem Schlag ins Gesicht und flüchtete. Der Mann konnte schließlich festgenommen und nach richterlicher Vorführung in eine JVA eingeliefert werden.

Der 34-jährige Pole betrat gegen 23.00 Uhr das Sonnenstudio. Dort hielten sich ein Mann und eine Frau auf. Denen gegenüber zeigte sich der Pole im Verlauf aggressiv und entwendete beim Verlassen des Sonnenstudios die Jacke des Mannes. Als dieser sich seine Jacke wieder zurückholen wollte, schlug der Pole dem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich. In der Jacke befand sich unter anderem der Fahrzeugschlüssel des Mannes.

Der Pole war zunächst flüchtig, wurde aber am 11.02.2024 gegen 09.30 Uhr als hilflose Person an einer Tankstelle im Stadtgebiet gemeldet. Nach kurzer Ermittlungsarbeit durch die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Zwiesel konnte der alkoholisierte, hilflose Mann als der Angreifer aus dem Sonnenstudio identifiziert werden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen unter anderem zum Verdacht des räuberischen Diebstahls wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Nach richterlicher Vorführung am Amtsgericht in Deggendorf am 12.02.2024 wurde der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl erlassen und der 34-jährige Pole ohne festen Wohnsitz in eine JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 14.02.2024, 09.00 Uhr