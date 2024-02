ALTDORF. (156) Seit dem heutigen Dienstag (13.02.2024) wird der 52-jährige Alexander K. aus Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.



Alexander K. hielt sich in den Vormittagsstunden zum Einkaufen im benachbarten Winkelhaid auf und wollte anschließend zu Fuß nach Hause (OT Altenthann) laufen. Dort kam der 52-Jährige bislang nicht an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Im Zuge der bisherigen Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Altdorf, an denen unter anderem ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Personensuchhunde sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt waren, konnte Alexander K. nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personenbeschreibung:

Ca. 180 cm groß, ca. 95 kg, braune, graumelierte Haare (kurz), Drei-Tage-Bart, Brillenträger. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, einer schwarzen Strickmütze sowie schwarzen Lederstiefeln. Er dürfte außerdem einen schwarzen Rucksack mitführen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 52-jährigen Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Altdorf unter der Rufnummer 09187 9500-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad