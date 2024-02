WEYARN, LKR. MIESBACH. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling nahmen am Sonntag, 11. Februar 2024, um 22.30 Uhr auf der BAB A8, Höhe Seehamer See, drei Personen mit Diebesgut fest - diese sitzen nun in Haft. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

In den späten Abendstunden des 11. Februar 2024 kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling einen mit drei Personen besetzten Pkw. Die Fahnder wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, als es die BAB A8 in Richtung München fuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten durch die Beamten mehrere elektronische Bauteile für Kraftfahrzeuge aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die sichergestellten Bauteile aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen entwendet wurden. Wo genau es zum Diebstahl dieser Bauteile kam ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das Diebesgut wird auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Untersuchungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Hinsichtlich der drei Tatverdächtigen, ein 39-jähriger russischer Staatsangehöriger sowie ein 36- und ein 29-Jähriger aus Armenien beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Haftanträge. Im Laufe des gestrigen 12. Februar wurden alle drei dringend Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle drei Beschuldigten. Im Anschluss wurden die dringend Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.