WEIDEN I. D. OPF. Am Sonntag, den 4. Februar, kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil von zwei jungen Männern. Die Kriminalpolizei Weiden konnte zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 23:00 Uhr traten zwei maskierte Männer in der Frauenrichter Straße in Weiden an einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen heran. Unter Vorhalt eines Messers gelangten die beiden Täter an Bargeld im niedrigen, zweistelligen Eurobereich und ein Mobiltelefon. Im Anschluss an die Tat flohen sie in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. konnte am 7. Februar ein Tatverdächtiger, ein 16-jähriger Äthiopier, festgenommen werden. Dieser wurde am darauffolgenden Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i. d. OPf. vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen den Jugendlichen erließ. Die Polizei brachte den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Der zweite Tatverdächtige konnte bis dato nicht ermittelt werden. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm bis 175 cm groß, ca. 18-20 Jahre, schlanke Statur, südländisches Aussehen, bekleidet mit Trainingsanzug, maskiert mit Schlauchschal, trug zum Tatzeitpunkt eine Umhängetasche.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. sind noch nicht abgeschlossen und laufen zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen auf Hochtouren.