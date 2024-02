ROSENHEIM. Am frühen Samstagmorgen des 10. Februar 2024 brachen zunächst unbekannte Täter in ein Autohaus in der Kufsteiner Straße ein und erbeuteten dabei zwei Neufahrzeuge. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen. Dabei ergaben sich Hinweise auf zwei Tatverdächtige – ein Heranwachsender sitzt mittlerweile in Haft.

Das Ziel von Einbrechern wurde am frühen Samstagmorgen (10. Februar 2024) gegen 00.50 Uhr ein Autohaus in der Kufsteiner Straße in Rosenheim. Die Täter stiegen über ein Fenster ein und brachen anschließend ein Büro auf.

Die beiden Täter entwendeten im Anschluss zwei neue Pkw, Honda Civic, aus der Garage und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde erst im Laufe des Samstags durch den Ladeninhaber bemerkt und die Polizei wurde daraufhin verständigt.

Die ersten Ermittlungen wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Rosenheim übernommen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Diese werden nun vom zuständigen Fachkommissariat 2, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Der entstandene Sach- und Beuteschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

Im Rahmen der Ermittlungen richtete sich schnell ein Tatverdacht gegen zwei Heranwachsende aus dem Stadt- und Landkreis Rosenheim. Es folgten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen gegen die beiden, wobei der Tatverdächtige aus Rosenheim vorläufig festgenommen wurde.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Rosenheimer. Dieser wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der dringend Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige dauern an.