BODENWÖHR, LKR. SCHWANDORF. In der Zeit vom 10.02.2024 bis 12.02.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Bodenwöhr. Die Einbrecher erbeuteten mehrere tausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Amberg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen brachen bislang Unbekannte in einen Supermarkt in Bodenwöhr ein. Mit einer Beute von mehreren tausend Euro flohen sie nach der Tat in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt nach aktuellem Stand im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/8900 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!