0309 - Verkehrsinfo

Augsburg - Aufgrund einer Versammlung am Mittwoch (14.02.2024) kann es im Innenstadtbereich von Augsburg ab 16.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Aufgrund der Versammlung sind voraussichtlich mehrere Verkehrsmaßnahmen notwendig. Deshalb muss im gesamten innerstädtischen Bereich, sowie im öffentlichen Personennahverkehr, mit Einschränkungen gerechnet werden. Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

Bereits vor der genannten Anfangszeit und auch nach Versammlungsende kann es örtlich zu entsprechenden Behinderungen kommen.

Die Polizei bittet Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Hinweise der Polizei vor Ort zu achten. Zudem werden aktuelle Informationen über die Social Media Kanäle des PP Schwaben Nord veröffentlicht.

0310 – Zigarettenautomat aufgebrochen

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (10.02.2024), 20.00 Uhr bis Sonntag (11.02.2024), 08.00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Oberländer Straße auf. Die Höhe des Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

0311 – Sachbeschädigung an Pkw

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (11.02.2024), 22.30 Uhr bis Montag (12.02.2024), 05.00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen in der Hofer Straße, Ecke Griesstraße, abgestellten Kia. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der unbekannte Täter über die Motorhaube und das Dach des abgestellten Kia gelaufen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung zu setzen.

0312 – Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Kriegshaber – Am Dienstag (13.02.2024), gegen 02.00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen E-Scooter-Fahrer. Der 44-jährige Fahrer war betrunken.

Als die Einsatzkräfte den 44-Jährigen in der Bürgermeister-Ackermann-Straße kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Zusätzlich war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht, es war also nicht versichert. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

0313 – Sachbeschädigung

Hochfeld – Im Zeitraum von Sonntag (11.02.2024), 18.00 Uhr bis Montag (12.02.2024), 14.30 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten eine Friedhofsmauer in der Haunstetter Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.