REGENSBURG. Am Sonntag, den 11. Februar 2024, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und dessen Lebensgefährtin, in deren Verlauf er sie mit einer Fleischergabel attackierte und hierdurch verletzte. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Kurz vor Mitternacht kam es in einer Tankstelle im Regensburger Stadtteil Burgweinting-Harting zu einem verbalen Streit zwischen einem 28-jährigen, türkischen Mann und seiner 26-jährigen, deutschen Lebensgefährtin. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung stach der Mann sie mit einer Fleischergabel in den Rücken. Der Mann ließ anschließend von ihr ab und ergriff die Flucht. Unmittelbar nach der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Der tatverdächtige Mann konnte schließlich festgenommen werden. Die 26-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde am Montag, den 12. Februar 2024, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin er von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts