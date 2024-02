237. Größerer Polizeieinsatz – Milbertshofen

Am Montag, 12.02.2024, gegen 17:20 Uhr, teilte eine Ärztin der geschlossenen psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses der Polizei mit, dass ein 36-jähriger Patient geflüchtet sei. Unmittelbar danach erhielt die Polizei eine weitere Mitteilung eines 65-Jährigen mit Wohnsitz in München, dass sein 36-jähriger Sohn in der elterlichen Wohnung randalieren würde. Zudem drohte der 36-Jährige damit, die Wohnung anzuzünden. Die Eltern flüchteten daraufhin aus der Wohnung.

Aufgrund der Mitteilung begaben sich mehrere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit. Zwischenzeitlich hatte sich der 36-Jährige in der Wohnung verbarrikadiert. Im weiteren Verlauf konnten sich die eingesetzten Polizeibeamten Zutritt über die Wohnungstür verschaffen und den 36-Jährigen zunächst widerstandslos festnehmen.

Beim Abtransport leistete der 36-Jährige massiven Widerstand, bespuckte und beleidigte die Polizeibeamten. Diesbezüglich wurde eine Anzeige erstattet. Im Anschluss wurde der 36-Jährige zurück in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Krankenhauses gebracht.

238. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Obergiesing

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 01:00 Uhr, brannte im Bereich einer Grünanlage zwischen der Candidstraße und Brudermühlbrücke eine mobile Toilettenkabine. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Toilettenkabine wurde komplett durch den Brand zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Seit Ende des Jahres 2023 kam es im Umfeld des Candidplatzes in München - Giesing vermehrt zu Brandlegungen. Hierbei handelte es sich um mobile Toilettenkabinen, aber auch um andere öffentlich zugängliche Objekte wie Wertstoff- und Müllcontainer sowie aufgestellte Hinweisschilder.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Candidstraße, Brudermühlbrücke (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

239. Gefährliche Körperverletzung – Planegg

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 17:00 Uhr, geriet bei einem Faschingsumzug in Planegg ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit zwei bislang unbekannten Tätern in einen verbalen Streit. Im Zuge des Streits schlug einer der bislang unbekannten Täter den 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schlug der zweite bislang unbekannte Täter den 18-Jährigen ebenfalls ins Gesicht.

Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, kräftig muskulöse Statur, kurze braune Haare, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Weste mit Aufdruck „FBI“ auf dem Rücken, langer schwarzer Hose und schwarzen Schuhen

Täter 2:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

240. Brandstiftung; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Ottobrunn

Am Montag, 12.02.2024, gegen 01:15 Uhr, wurde der Polizei durch Passanten ein brennendes Fahrzeug am Straßenrand der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn mitgeteilt. Daraufhin begaben sich Polizeistreifen sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort wurde ein Kastenwagen Renault in Vollbrand vorgefunden. Im weiteren Verlauf teilte eine Zeugin einen weiteren Brand von Müllsäcken in der Nähe mit. Zudem konnte sie zwei Personen beobachten, die von der Örtlichkeit flüchteten.

Im Zuge der Fahndung konnten beide Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei 17-Jährige mit Wohnsitzen im Landkreis München. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 17-Jährigen wieder entlassen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

241. Einbruch in Geschäftsgebäude – Oberschleißheim

Am Montag, 12.02.2024, gegen 06:45 Uhr, bemerkte ein Angestellter eines Geschäftsgebäudes, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das eine Geschäftsgebäude, indem sie sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt verschafften. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 10.02.2024, 23:00 Uhr, und Sonntag, 11.02.2024, 01:00 Uhr, im Bereich der Schönleutnerstaße, Sonnenstraße und der Dachauer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

242. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Montag, 12.02.2024, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem schwarzen Pkw Fiat auf der Freisinger Straße in Richtung Oberschleißheim.

Zeitgleich fuhr eine 61-Jährige aus dem Landkreis München mit einem weißen Kleinbus der Marke Daimler ebenfalls auf der Freisinger Straße in Richtung Ismaning. Im Fahrzeug befand sich noch ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München als Beifahrer.

Auf Höhe der Kreuzung mit der Holzhackerstraße kam der 42-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 61-Jährigen.

Der 42-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Die 61-Jährige und der 21-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Freisinger Straße wurde für rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

243. Terminhinweis: Polizeipräsidium München auf der Messe f.re.e 2024

Die Messe findet von Mittwoch, 14. bis 18. Februar 2024 in den Messehallen in Riem statt. Über eintausend Aussteller aus über 50 Ländern präsentieren Reisetrends und Neuheiten für die aktive Freizeitgestaltung.

Das Polizeipräsidium München freut sich auch in diesem Jahr wieder, mit einem Messestand an der f.re.e teilzunehmen. Besuchen Sie uns in Halle A5, Nummer 613, wo unsere engagierten Polizeibeamtinnen und -beamte verschiedenster Dienststellen für Fragen und Interessierte zur Verfügung stehen.

Die Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion geben interessierten Besuchern gerne Tipps und Informationen zu verkehrsrechtlichen Themen. In diesem Jahr wird der E-Scooter Simulator Premiere feiern, was besonders spannend ist.

Wenn es um das Thema technischer Schutz vor Einbrüchen geht, steht das Kommissariat 105 (Prävention und Opferschutz) als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem können Sie bei uns Informationen über polizeiliche Präventionskampagnen und -aktionen für alle Altersgruppen erhalten. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung informieren Sie zudem von Freitag bis Sonntag umfassend über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren.

Besonders für Kinder und Jugendliche haben wir ein Polizeimotorrad am Stand, auf dem sie Platz nehmen und ein Erinnerungsfoto machen können.

Liebe Besucher, wir freuen uns sehr, Sie auf der Messe begrüßen zu dürfen! Unser Stand ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet. Wir hoffen, Sie haben eine tolle Zeit bei uns!