PRUTTING, LKR. ROSENHEIM. Am Sonntagabend, 11. Februar 2024, brach in einem unbewohnten Gebäude in Prutting ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag (11. Februar 2024), gegen 18.10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim die Mitteilung über ein brennendes Anwesen, im Bereich der Kirchstraße, in Prutting, ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass das 1. Obergeschoss von einem unbewohnten Gebäude in Brand geraten war. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert und der Brand zügig abgelöscht werden.

Glücklicherweise wurden durch den Brand keinerlei Personen verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Noch am Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Untersuchungen an der Brandörtlichkeit. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch die zuständigen Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle:

Hinweis: Die Brandörtlichkeit liegt unmittelbar angrenzend zum Friedhof in Prutting. Im Vorfeld fanden im Nahbereich der Faschingsumzug sowie darauffolgende Feierlichkeiten statt.

Wer hat am Abend des 11. Februar 2024, zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr, im Bereich des Anwesens Kirchstraße 4 in Prutting verdächtige Wahrnehmungen gemacht?