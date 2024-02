Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Ein Unbekannter ist im Zeitraum von Samstag bis Montag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugen.



Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen Samstag, 11:30 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, ereignet. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der noch vor Ort aufgenommenen Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.



Mercedes entwendet - Zeugen gesucht

MÖMBRIS, OT STRÖTZBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag kam es im Rahmen eines Pkw-Verkaufs zum Diebstahl des betroffenen Fahrzeugs. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Dem Sachstand nach kam es am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, im Ortsgebiet zu einem zunächst geplanten privaten Pkw-Verkauf. Ein Mann beabsichtige seinen silbernen Mercedes mit Aschaffenburger Zulassung an einen Interessenten zu verkaufen. Dieser nutzte im Laufe des Verkaufsgesprächs schließlich einen günstigen Moment, setzte sich in das Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zur Übergabe des Kaufpreises kam es nicht.



Der Pkw selbst hat nach Angaben des Geschädigten einen Getriebeschaden und müsste nach einer kurzen Fahrtstrecke abgestellt oder auf einen Anhänger aufgeladen worden sein.



Die Alzenauer Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise von Zeugen:

Wer konnte beobachten, wie seit Sonntag ein entsprechender Pkw im Raum Mömbris auf einen Anhänger aufgeladen wurde?

Wem ist der genannte Pkw im Raum Mömbris aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend, gegen 17:15 Uhr, wurde in der Elisenstraße ein dort abgestellter E-Scooter der Marke "Soflow" entwendet.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in der Tiefgarage der Stadthalle auf der Ebene 1 ein geparkter Seat im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, wurde in der Freigerichter Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet.



SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Reuschbergstraße ein geparkter Citroen mutwillig zerkratzt.



KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 18:20 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, wurde in der Seestraße ein geparkter Seat Leon im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.