HAUSEN, LKR. KELHEIM. Am 13.02.2024, gegen 02:00 Uhr, kam es auf der BAB 93 zwischen der Anschlussstelle Hausen und dem Autobahndreieck Saalhaupt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde.

Ein 46-jähriger tschechischer Staatsangehöriger befuhr zum Unfallzeitpunkt die BAB 93 vom Autobahndreieck Holledau kommend in Fahrtrichtung Hochfranken. Zwischen der Anschlussstelle Hausen und dem Autobahndreieck Saalhaupt erfasste der Sattelzugfahrer eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis Kelheim. Die Ermittlungen zum näheren Unfallhergang dauern derzeit noch an. Die 39-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der 46-jährige Sattelzugfahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die Fahrbahn war im Zeitraum von 03:20 Uhr bis 08:30 Uhr komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 13.02.2024, 09.15 Uhr