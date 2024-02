BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitagnachmittag, 9. Februar 2024, wurden zwei Männer auf einem Rasthof an der A8 kontrolliert. Dabei konnten Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Freitagnachmittag, gegen 15.05 Uhr, wurden ein 39-Jähriger und ein 47-Jähriger, beide kroatische Staatsangehörige, durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding an der Tank- und Rastanlage Hochfelln Nord kontrolliert. Hierbei konnten bei den beiden Männern geringe Mengen Kokain sowie Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Ferner konnten die Fahnder im Pkw des 39-jährigen Tatverdächtigen 13 Gramm Kokain, 23 Gramm Marihuana sowie knapp zwei Liter „Flüssigkeit“, bei welcher ein Schnelltest auf Kokain reagierte, feststellen und beschlagnahmen.

Noch vor Ort wurden die beiden dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen der beiden Beschuldigten in München konnten bei dem 39-Jährigen weitere Betäubungsmittel (ca. 30g Kokain sowie ca. 700g Haschisch und Marihuana) aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen diesen und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige dauern weiter an.