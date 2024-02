0300 - Sachbeschädigung

Pfersee – Am Sonntag (11.02.2024) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen bei einer Sachbeschädigung.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete der Zeuge fünf Personen, die gerade in der Kirchbergstraße die Fassade eines Parkhauses mit Graffiti verschmierten. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die verständigten Einsatzkräfte fünf Personen feststellen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen für die Tat in Frage kommen. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Personen fest und stellten mitgeführte Gegenstände sicher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Gegen die fünf Männer, im Alter im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

0301 – Unfallflucht – Zeuge gesucht

Innenstadt – Bereits am Freitag (26.01.2024), gegen 13.00 Uhr, ereignete sich im Pulvergäßchen eine Unfallflucht.

Ein 85-jähriger Autofahrer verursachte beim Ausparken an einem geparkten Mercedes einen Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und teilte dies dem Besitzer des geparkten Autos mit. Dieser erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Gegen den 85-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Da der Besitzer des geparkten Autos sich die Personalien des Zeugen nicht notierte, wird der unbekannte Zeuge nun gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

0302 – Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (10.02.2024), 15.40 Uhr bis Sonntag (11.02.2024), 13.00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen in der Wilhelm-Hauff-Straße abgestellten Land Rover. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.

0303 – Versuchter Einbruch

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Sonntag (11.02.2024), gegen 01.40 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch in der Brahmstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in einen Drogeriemarkt einzudringen. Es gelang ihnen nicht. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3821 um Hinweise.

0304 – Schwerer Raub – Täter in Haft

Oberhausen – Am Sonntag (11.02.2024) ereignete sich am Helmut-Haller-Platz ein Raubdelikt. Einsatzkräfte nahmen einen 22-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 08.15 Uhr bedrohte ein Mann den Angestellten eines Kiosks mit einem Messer und erbeutete Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Mann. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 22-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in der Reinöhlstraße festnehmen. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte zwei Einsatzkräfte leicht. Der 22-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei der Festnahme führte der 22-Jährige ein Messer und die mutmaßliche Tatbeute mit sich.

Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen schweren Raubes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am heutigen Montag (12.02.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

0305 – Körperverletzung

Oberhausen – Am Samstag (10.02.2024) ereignete sich in der Donauwörther Straße eine Körperverletzung. Bei der Festnahme von zwei Tatverdächtigen leisten diese Widerstand.

Gegen 19.15 Uhr schlug ein 26-jähriger und ein 31-jähriger Mann auf einen 24-jährigen und einen 26-jährigen Mann ein. Als ein weiterer 23-jähriger Mann dazwischen ging, wurde auch dieser von dem 26-jährigen und 31-jährigen Mann körperlich angegangen.

Als die Einsatzkräfte die beiden Männer festnahmen, wehrten sich diese. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Gegen den 26-Jährigen und 31-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand ermittelt.

0306 – Nachtrag zur Pressemitteilung 0295 vom 11.02.2024

Mit Pressemitteilung vom 11.02.2024 berichteten wir wie folgt:

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (10.02.2024) war für einen 32-Jährigen nach einem Auffahrunfall die Weiterfahrt beendet.

Gegen 0.00 Uhr beobachteten Einsatzkräfte, wie der 32-Jährige mit seinem Pkw in der Fröhlichstraße auf den Pkw einer 31-Jährigen fuhr. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend versuchte der 32-Jährige zu flüchten. Dies konnte von den Einsatzkräften verhindert werden, indem sie sich mit ihrem Streifenfahrzeug vor den Pkw des 32-Jährigen stellten. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug gestohlen wurde. Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen weiteren Pkw-Schlüssel, der nicht dem 32-Jährigen gehörte.

Den 32-Jährigen erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Diebstahl eines Kraftwagens.

Nachtrag:

Zwischenzeitlich konnte der aufgefundene Pkw-Schlüssel zugeordnet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 32-Jährige bereits im Vorfeld im Bereich der Eberlestraße einen Nissan. Dieser wurde im Bereich der Frickingerstraße unfallbeschädigt aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Nissan geben können, oder mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

0307 – Gestohlene Fahrräder aufgefunden

BAB 8/Fahrtrichtung München/Raststätte Edenbergen – Am Samstag (10.02.202) kontrollierten Einsatzkräfte einen Kleintransporter und hatten hierbei einen guten Riecher.

Gegen 23.45 Uhr stellten Einsatzkräfte kurz nach Adelsried einen mit fünf Personen besetzten Kleintransporter fest und kontrollierten diesen an der Raststätte Edenbergen. In dem Kleintransporter fanden die Einsatzkräfte mehrere Fahrradteile und noch versperrte Fahrräder auf, unter anderem ein hochwertiges E-Bike. Die Einsatzkräfte stellten noch vor Ort fest, dass mindestens eines der Räder erst vor wenigen Tagen entwendet wurde. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Diebesgut noch vor Ort sicher.

Gegen die fünf Personen im Alter von 20, 24, 26, 38 und 40 Jahren wird nun unter anderem wegen eines Diebstahldeliktes ermittelt.