HOF. Am Sonntag nahm ein unbekannter Täter einer 15-Jährigen gewaltsam ihr Smartphone weg und flüchtete. Dabei erlitt das Mädchen Verletzungen im Gesicht. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Am Sonntagabend hielt sich die 15-Jährige auf dem Spielplatz in der Rauschenbachstraße / Alsenberger Straße in Hof auf. Gegen 18.20 Uhr kam ein Mann auf das Mädchen zu und forderte sie auf, ihr Smartphone herauszugeben. Als die 15-Jährige dies verweigerte, schlug der Mann zu, riss das Handy an sich und flüchtete in Richtung Jenasteg. Das Mädchen wandte sich anschließend an Passanten, welche die Polizei verständigten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen ohne Ergebnis. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die 15-Jährige mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 40 Jahre alt

kurzes Haar

weißer Kapuzenpullover

ungepflegte Erscheinung

Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.