230. Gefährliche Körperverletzung mittels Glasflasche – Haidhausen

Am Samstag, 10.02.2024, gegen 11.15 Uhr, wurden Einsatzkräfte, nach einer Mitteilung über den Polizeinotruf, zu einer Schlägerei am Ostbahnhof im Bereich des Orleansplatzes geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der dortigen Obdachlosenszene einen Streit um einen Schlafplatz zwischen einem 40-Jährigen und einem 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland gegeben hatte. Im Verlaufe des Streits schlug der 37-Jährige dem 40-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht. Diese ging durch den Schlag zu Bruch. Der 40-Jährige wurde durch den Angriff lediglich leicht verletzt.

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

231. Auseinandersetzung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 05:30 Uhr, beleidigte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in Regensburg eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit seinem 22-Jährigen Freund in einem Club in der Arnulfstraße. Diese befand sich in Begleitung einer 20-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Die zwei Frauen wendeten sich deshalb auch an die Security, welche die beiden Männer aus der Diskothek verwiesen. Als die 19- und die 20-Jährige ihren Heimweg antreten wollten, wurde die 19-Jährige erneut von den beiden Männern beleidigt und auch geschubst.

Die beiden Frauen begaben sich daraufhin in ihren Pkw und riefen den Polizeinotruf. Hierbei wurde die 20-Jährige, welche der queeren Community zuzuordnen ist, transphob von dem 22-Jährigen beleidigt und bedroht.

Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte beide Tatverdächtigen antreffen. Der 23-Jährige versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, konnte jedoch mittels unmittelbarem Zwang vor dem Davonlaufen gehindert werden.

Beide Männer wurden zur Ausnüchterung in Sicherheitsgewahrsam genommen, dieser wurde richterlich bestätigt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat nun die Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung übernommen.

232. Einbruch in Einfamilienhaus – Feldmoching

Am Freitag, 09.02.2024, zwischen 19.20 Uhr und 21:35 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Feldmoching eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in die Wohnung, indem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde.

Anschließend wurden verschieden Räume nach Stehlgut durchsucht. Mit Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karlsfelder Straße, Göttnerstraße und Schwarzhölzlstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

233. Wohnungseinbruch – Haidhausen

Im Zeitraum von Dienstag, 06.02.2024, 08:00 Uhr, bis Samstag, 10.02.2024, 09:30 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Haidhausen eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen der Wohnungstür in die Wohnung.

Anschließend wurde diese nach Diebesgut durchsucht. Es wurden diverse Schmuckstücke und Bargeld im Wert von über Zehntausend Euro entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Max-Weber-Platzes, Einsteinsteinstraße, Schloßstraße und Kirchenstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

234. Wohnungseinbruch – Haidhausen

Am Freitag, 09.02.2024, zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Haidhausen eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dieser Schmuck im Wert von über Hunderttausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Innere Wiener Straße und Wiener Platz (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

235. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der 60. Münchner Sicherheitskonferenz

Anlässlich des polizeilichen Großeinsatzes zur Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr führt der Einsatzleiter Polizeivizepräsident Michael Dibowski am Dienstag, 13.02.2024, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München (Eingang Augustinerstr. 2) eine Pressekonferenz durch, bei der der diesjährige Polizeieinsatz der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten.