NÜRNBERG. (152) In der Nacht zum Freitag (09.02.2024) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung im Nürnberger Bleiweißviertel. Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, einem 36-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Nun ermittelt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.



Gegen 02:20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale eine Meldung über einen Streit in der Siglindenstraße ein. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost traf in der betreffenden Wohnung zunächst einen 23-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau an. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten in der Wohnung einen schwerverletzten 36-jährigen Mann auf. Der Verletzte kam nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen hat die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Insbesondere stehen die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tathergang im Fokus der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg erließ inzwischen einen Untersuchungshaftbefehl.



Erstellt durch: Christian Seiler