Ingolstadt, Haunwöhr, 12.02.2024 - Wie bereits berichtet, wurde am 24.01.2024 in Ingolstadt ein 86-jähriger Mann ausgeraubt. Der Tatverdächtige konnte inzwischen festgenommen werden.

Im Rahmen intensiver Ermittlungsarbeit durch die KPI Ingolstadt konnte am vergangenen Wochenende ein Tatverdächtiger am Hauptbahnhof Ingolstadt festgenommen werden. Es handelt sich um einen wohnsitzlosen16-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Die vorläufige Festnahme erfolgte durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste (ZED).

Der Jugendliche wurde noch am Wochenende dem zuständigen Ermittlungsrichter am Landgericht Ingolstadt vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ursprünglicher Pressebericht

Ingolstadt, Haunwöhr, 26.01.2024 - 86-Jähriger wird ausgeraubt – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 24.01.2024, wurde in Ingolstadt ein Mann durch einen bislang unbekannten Täter ausgeraubt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der 86-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Rollator auf der Maximilianstraße stadtauswärts auf Höhe der gegenüberliegenden Hausnummer 2 unterwegs, als ihn der unbekannte Täter ansprach und nach Geld fragte. Im weiteren Verlauf versperrte der Unbekannte dem Rentner den Weg und durchwühlte den sich am Rollator befindlichen Einkaufskorb.

Als der Geschädigte versuchte, seine Wertsachen festzuhalten, schob ihn der Mann zur Seite. Der Rentner blieb dabei unverletzt.

Der unbekannte Täter flüchtete schließlich mit Beute im Wert eines niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrags zu Fuß durch die Parkanlage in Richtung Hauptbahnhof.

Der Rentner kaufte direkt vor diesem Vorfall in einem Supermarkt Am Pulverl ein. Es ist möglich, dass bereits hier von dem Täter beobachtet wurde, wohin er seine Gelbbörse steckte.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, sportliche Figur, ca. 180 – 190 cm groß, schwarzhaarig, dunkler Bart, bekleidet mit heller Jacke, spricht gebrochen deutsch