BAMBERG. Am Samstagabend stahl ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße mehrere Waren. Anschließend bedrohte er den Ladendetektiv mit einem Messer und flüchtete. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter, wie der Dieb diverse Lebensmittel in seine Jackentasche steckte. Anschließend zahlte er an der Kasse seine restlichen Waren und wollte das Geschäft verlassen.

Als er nach dem Kassenbereich vom Sicherheitsmitarbeiter angehalten wurde, zog er ein Messer und bedrohte den Detektiv. Anschließend flüchtete der Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

1,70 m groß

schlanke Figur

dunkle Haare

schwarze Jacke

schwarze Wollmütze

dunkle Jeans

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.