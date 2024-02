KITZINGEN. Am Donnerstagvormittag nahmen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg einen 15-Jährigen fest, gegen den im Vorfeld ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Jugendliche, dem mehrere Straftaten zur Last gelegt werden, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen der Ermittlungskommission

Wie bereits berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg seit August vergangenen Jahres im Austausch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, der Polizeiinspektion Kitzingen und der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen eine Gruppe von Jugendlichen, denen schwere Raub- und Körperverletzungsdelikte vorgeworfen werden. Bei den Taten erbeuteten die Täter Kleidungsstücke und Bargeld. Mehrere Jugendliche sitzen Dank der akribischen Arbeit der Ermittler derzeit bereits in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun Beamte der Kriminalpolizei Würzburg den Tatverdacht gegen einen weiteren Jugendlichen erhärten. Dem 15-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, im Januar diesen Jahres in Leinach (Lkr. Würzburg) zusammen mit einem weiteren Jugendlichen von einem 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert und erhalten zu haben.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei Würzburg wurde durch die Staatsanwaltschaft Würzburg nun ein Haftbefehl gegen den 15-Jährigen beantragt, der durch den zuständigen Ermittlungsrichter erlassen wurde.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ermittler der Kripo konnten den Tatverdächtigen am Donnerstagvormittag festnehmen. Der 15-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl aufrechterhielt.

Der 15-Jährige wurde zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Beschuldigte muss sich nun in der Folge unter anderem nun wegen räuberischer Erpressung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft rund um den Straftatenkomplex der Jugendlichen dauern weiter an.