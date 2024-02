0297 - Unfall durch Sekundenschlaf

Gersthofen – In der Nacht vom 09.02.2024 auf den 10.02.2024 kam es auf der B2, auf Höhe Gersthofen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer verfiel nach ersten Erkenntnissen auf der linken Fahrspur in einen Sekundenschlaf. Hierauf kam er auf die rechte Fahrbahn und stieß mit einem dort befindlichen Pkw zusammen, welchen er nach rechts von der Fahrbahn abdrängte. Dieser prallte gegen einen Baum während sich der Pkw des Unfallverursachers überschlug.

Der Verursacher sowie der Fahrer und die Beifahrerin des geschädigten Pkw wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro.

0298 - Betrunkener Pkw-Fahrer begeht mehrere Straftaten

Horgau – Am gestrigen Samstag (10.02.2024) hielt sich gegen 21:30 Uhr ein 29-Jähriger in Horgau auf. Hier entwendete er zunächst aus einem in der Hauptstraße unversperrt abgestellten Pkw einen Geldbeutel. Auf seinem weiteren Weg entwendete er aus einer ebenfalls unversperrten Scheune in der Kirchgasse einen Pkw bei dem der dazugehörige Schlüssel in der Mittelkonsole lag. Beim Ausparken aus der Scheune rammte er einen Zigarettenautomaten. Während der weiteren Fahrt auf der Horgauer Hauptstraße beschädigte er eine Zaunreihe, sowie zwei kleinere Bäume. Auf dem Martinsplatz stellte er anschließend den entwendeten grauen Toyota Corolla ab.

Ein Zeuge, der dies beobachten konnte, nahm ihm daraufhin den Schlüssel ab. An-schließend wollte der Fahrer zu Fuß flüchten, was aber durch die eintreffende Streifenbesatzung verhindert werden konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Da sich der Beschuldigte immer wieder gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv zeigte und diese mehrfach beleidigte, wurde er im Anschluss an die Blutentnahme in den Polizeiarrest verbracht. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten wie Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

Der entstandene Schaden am Pkw, Zigarettenautomat und Zaun wird auf ca. 7.700 Euro geschätzt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 29-Jährige während der Fahrt noch weitere Unfallfälle verursachte, bittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugen-hinweise.

0299 - Körperverletzung

Wallerstein – In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.02.2024 - 10.02.2024) kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Noch-Ehemann, bereits getrennt lebend und ausgezogen, einer 36-Jährigen vernahm beim Gassi gehen mit seinem Hund verdächtige Geräusche aus dem Haus seiner Noch-Ehefrau. Aus Neugierde schob er einen der Rollläden nach oben. Hierbei ertappte er seine Noch-Ehefrau mit ihrem neuen Lebensgefährten. Der 33-Jährige geriet daraufhin so in Rage, dass er den Rollladen beschädigte und die Verglasung der Haustüre mit den Füßen eintrat. Nachdem der neue Lebensgefährte die Haustüre öffnete ging er körperlich gegen diesen vor. Der „Neue“ war dem Angreifer allerdings körperlich deutlich überlegen, weshalb der Aggressor einige Blessuren davontrug. Er musste schließlich zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert werden, wurde aber nicht schwerer verletzt.