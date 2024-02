NEUENDETTELSAU. (150) Am frühen Sonntagmorgen (11.02.2024) brach ein 33-Jähriger in eine Tankstelle in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) ein. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den Mann noch an Ort und Stelle fest.



Gegen 04:20 Uhr vernahm ein Zeuge in der Heilsbronner Straße verdächtige Geräusche. Als er aus dem Fenster seiner Wohnung sah, beobachtete er einen Mann, der sich auf dem Gelände der dortigen Tankstelle aufhielt. Dies kam dem Mitteiler verdächtig vor, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Die eintreffende Streifenbesatzung stellte eine zerbrochene Glastür an der Seite des Tankstellengebäudes fest. Nach Hinzuziehung weiterer Beamter wurde das Gebäude umstellt, woraufhin der Einbrecher kurze Zeit später herauskam und festgenommen wurde.

In der Dienststelle führte ein Arzt bei dem merklich alkoholisierten Beschuldigten (Alkoholwert über 2 Promille) eine Blutentnahme durch, zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen den 33-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Erstellt durch: Janine Mendel