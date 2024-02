NÜRNBERG. (149) Am späten Freitagabend (09.02.2024) griffen Unbekannte einen jungen Mann im Stadtteil Gostenhof an und besprühten ihn mit Pfefferspray. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 23:10 Uhr liefen der Geschädigte (19) und ein Bekannter an der Tankstelle in der Schanzäckerstraße (Ecke Steinbühler Straße) vorbei, als der 19-Jährige unvermittelt von einer dreiköpfigen Personengruppe angegriffen wurde. Die Beschuldigten traten ihr Gegenüber zu Boden, besprühten es mit Pfefferspray und traten auf den am Boden liegenden ein.

Der Geschädigte vernahm während der Tritte einen Namen, den er auf sich bezog. Daher übergab er der Gruppe seinen Reisepass um zu beweisen, dass er nicht der „Gesuchte“ sei. Die Unbekannten nahmen den Ausweis an sich und flüchteten letztlich in Richtung der Camerariusstraße.

Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb ohne Erfolg.

Beschreibung:

1. männlich, ca. 180 cm groß, kurze Haare, Oberlippenbart. Er trug einen schwarzen „BVB“-Trainingsanzug (Borussia Dortmund) mit gelber Aufschrift auf dem Rücken. Osteuropäische Erscheinung.

2. männlich, 3-Tage-Bart bzw. unrasiert, trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

3. keine Beschreibung vorliegend.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Personen machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel