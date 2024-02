Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht - Kripo ermittelt

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in das Haus in der Straße "Eichenhain" ereignete sich dem Sachstand nach zwischen 16:45 Uhr und 21:40 Uhr. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, verschafften sich über Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die beiden Wohneinheiten. Im Anschluss konnten sie unerkannt mit Beute in noch nicht beziffertem Wert flüchten.

Der mutmaßliche Fluchtweg erstreckt sich über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks zu einem Feld hin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Callcenterbetrug - Kripo ermittelt nach "Schockanruf" - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Telefonbetrüger brachten eine Seniorin mit einer gängigen Masche dazu, einen höheren Geldbetrag zu übergeben. Ihr wurde vorgespielt, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Freitagmittag riefen die Täter bei der im Stadtgebiet wohnenden Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Mit weinerlicher Stimme schilderte die vermeintliche Tochter der Angerufenen, dass sie eine Fußgängerin bei einem Unfall getötet hätte. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, müsse die nun eine hohe Kaution zahlen.

Gegen 15:30 Uhr übergab die Frau schließlich in den Parkbuchten der Apotheke in der Straße "Am Dreispitz" Wertsachen und Geld an einen unbekannten Abholer. Sie selbst hat dabei mit einer grauen Mercedes E-Klasse mit Aschaffenburger Zulassung vor der Apotheke gehalten.

Die Geschädigte konnte den Mann lediglich als auffallend klein bei einer geschätzten Körpergröße zwischen 160 und 170 Zentimeter beschreiben.

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld übernommen hat.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitag wurden in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr beide Kennzeichen von einem schwarzen Opel Astra entwendet. Das Auto stand währenddessen in der Stengerstraße. Die Nummernschilder lauten AB-RS2211.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag ist es im Parkhaus "Löherstraße" zu einer Unfallflucht gekommen. Der dabei beschädigte Toyota Corolla stand zwischen 06:20 Uhr und 16:30 Uhr auf der zweiten Parkebene.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr ein weißer KIA Ceed in der Tiefagarage der Stadthalle angefahren und beschädigt. Das Auto stand auf der Parkplatznummer 72.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 20:20 Uhr, und Freitag, 18:30 Uhr, wurde ein blauer VW Golf an der hinteren Stoßstange angefahren. Der Pkw war über die Dauer "Am Floßhafen" auf den Parkflächen unterhalb der Willigisbrücke abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN. Am Samstag hat ein Unbekannter eine Geldbörse aus einem offensichtlich unverschlossenen Pkw gestohlen. Zu dem Diebstahl ist es gegen 09:45 Uhr in der Juliaus-Kleemann-Straße gekommen, als der Eigentümer des Fahrzeugs kurz in einen dortigen Hof gelaufen ist und das Auto nicht mehr im Blick hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde ein weißer Audi A6 Avant gegen 11:30 Uhr in der Röllbacher Straße vor der dortigen Apotheke am Heck angefahren. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.