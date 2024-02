MAINLEUS, LKR. KULMBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Freitag, 9. Februar, gegen 22.45 Uhr entwickelte sich ein Feuer in einem Wohnhaus in der Industriestraße in Mainleus. Die örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz und löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 100.000 Euro. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun zur Brandursache.