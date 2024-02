AMBERG. Am Montag, den 5. Februar 2024, stellte die Amberger Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung verschiedene Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und ein gestohlenes Pedelec sicher. Ein 66-jähriger befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeiinspektion Amberg wurde am 5. Februar ein Appartement in einem Mehrparteienhaus in Amberg durchsucht. Hierbei nahmen Zivilfahnder deutlichen Geruch von Cannabis wahr und konnten im weiteren Verlauf bei einem 66-jährigen Mann, der das Appartement bewohnt, verschiedene Drogen - unter anderem nicht geringe Mengen Crystal und mehrere hundert Gramm Haschisch - sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicherstellen. Im Laufe der Durchsuchung stießen die Fahnder außerdem auf ein hochwertiges Pedelec, welches in Regensburg als gestohlen gemeldet war. Überdies konnten die Beamten einen Laptop sicherstellen, der in Amberg aus einer Wohnung entwendet wurde. Auch diese Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Der Mann, der nun im Verdacht steht, regen Handel mit Betäubungsmittel betrieben zu haben, wurde daraufhin festgenommen und am 6. Februar 2024 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Nun befindet sich der 66-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg übernahm die Bearbeitung des Falls und ermittelt wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zu diesem Verfahrenskomplex werden noch andauern.