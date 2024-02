REGENSBURG. Am Dienstag, 06. Februar 2024, entwendete ein 45-Jähriger mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt und setzte sich bei der anschließenden Anhaltung durch den Ladendetektiv zur Wehr. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen.

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr steckte ein 45-jähriger Mann mehrere Lebensmittel in einem Verbrauchermarkt am Dachauplatz ein und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv nach der Kasse ansprach, versuchte der Dieb zu flüchten und setzte sich gegen die Festhaltung zur Wehr. Ein unbeteiligter Zeuge und ebenfalls Kunde des Marktes wurde auf diese Situation aufmerksam und unterstützte den Detektiv vor dem Laden bei der Festhaltung des Mannes. Dieser konnte schließlich wieder in den Laden zurückgebracht und anschließend den eintreffenden Polizeibeamten übergeben werden. Der Ladendetektiv wurde durch die versuchte Flucht leicht an der Hand verletzt.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss zur Polizeiinspektion Regensburg Süd verbracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg am Folgetag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den tunesischen Asylbewerber. Er sitzt nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt ein.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Delikts des räuberischen Diebstahls wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Die Personalien des Mannes, welcher den Ladendetektiv bei der Festhaltung des Diebes unterstützte, sind bisher nicht bekannt. Er war bei Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet deshalb darum, dass sich dieser Helfer meldet, da er als wichtiger Zeuge im Strafverfahren gilt. Eine Meldung kann bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion erfolgen.