Seit dem 08.02.2024 liefen beim Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) des Polizeipräsidiums München umfangreiche Ermittlungen zu der Vermissung einer 53-Jährigen mit Wohnsitz in München. Zur Auffindung der Person wurden Fahndungsmaßnahmen in München, Niederbayern und in Oberösterreich durchgeführt. Hierbei wurden auch Absuchen am Inn durchgeführt, die am heutigen Tage fortgesetzt wurden. Wie die oberösterreichische Polizei heute bestätigte, konnte die Frau heute gegen 11:00 Uhr im Uferbereich des Inns auf der österreichischen Seite lebend aufgefunden werden. Sie befindet sich aktuell in einem Krankenhaus in Österreich.

Gemäß der eigenen Leitlinien der Pressestelle des Polizeipräsidiums München erfolgte auf Grund der besonderen Umstände des Falls weder eine proaktive Pressemeldung, noch eine Öffentlichkeitsfahndung. Auf Nachfrage wurden durch die Pressestellen des Polizeipräsidiums München und des Polizeipräsidiums Niederbayern die oben angeführten Informationen und Maßnahmen kommuniziert und bestätigt. Wir bedanken uns bei allen Medien, welche sich bei ihrer Berichterstattung ausschließlich an den durch uns bestätigten Informationen orientiert und zurückhaltend berichtet haben. Dadurch wurden die polizeilichen Ermittlungen unterstützt und es wurde auch insbesondere auf die Vermisste und deren soziales Umfeld Rücksicht genommen.