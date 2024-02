0288 - Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (08.02.2024) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Pearl-S.-Buck-Straße. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

0289 – Versuchter Einbruch

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Dienstag (06.02.2024), 15.00 Uhr bis Donnerstag (08.02.2024), 07.45 Uhr, ereignete sich in der Hermann-Köhl-Straße ein versuchter Einbruch.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in eine Praxis einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt in diesem Fall die Kriminalpolizei Augsburg und bittet unter 0821/323-3821 um Hinweise.

0290 - Autoscheibe beschädigt

Pfersee – Im Zeitraum von Dienstag (06.02.2024), 16.00 Uhr bis Donnerstag (08.02.2024), 09.00 Uhr, kam es in der Hessenbachstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

An einem geparkten Renault beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

0291 – Schwerer Verkehrsunfall mit Kind

Pfersee – Am Donnerstag (08.02.2024) kam es in der Stadtberger Straße zu einem Unfall zwischen einer 50-jährigen Autofahrerin und einem 12-jährigen Jungen. Der 12-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 07.15 Uhr überquerte der 12-Jährige unvermittelt die Straße, um die heranfahrende Straßenbahn zu erreichen. Trotz einer Vollbremsung konnte die 50-Jährige, die in stadteinwärtige Richtung unterwegs war, einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 12-jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige.