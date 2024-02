DEGGENDORF. Am 08.02.2024 kurz vor 21.00 Uhr stellten Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf am Autobahnkreuz A92/A3 in Fahrtrichtung Passau einen 31-Jährigen mit gefälschtem Ausweis und zwei offenen Haftbefehlen fest. Der Mann wurde nach richterlicher Vorführung in eine JVA eingeliefert.

Der 31-jährige Rumäne befand sich als Beifahrer in einem BMW mit rumänischer Zulassung. Bei der Kontrolle durch die Schleierfahnder händigte der Mann eine total gefälschte rumänische ID-Karte aus. Bei der weiteren Überprüfung konnten die Beamten zudem feststellen, dass gegen den Rumänen zwei Untersuchungshaftbefehle bayerischer Staatsanwaltschaften bestehen.

Nach vorläufiger Festnahme wurde der 31-Jährige heute (09.02.2024) dem Amtsgericht Nürnberg vorgeführt und der Mann in eine bayerische JVA eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.02.2024,14.00 Uhr