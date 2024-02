LANDSHUT. Nach einem tödlichen Fenstersturz am vergangenen Mittwoch, 07.02.2024, bittet die Landshuter Kripo um Zeugenhinweis.

Vergangenen Mittwoch stürzte eine 34-jährige Bewohnerin einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bauhofstraße aus dem Fenster. Die Frau wurde zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurze Zeit später an den Folgen des Sturzes verstarb. Ein Bekannter eilte der Frau zu Hilfe und soll versucht haben, sie an den Beinen noch festzuhalten. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die das Geschehen am Mittwoch, 07.02.2024, gegen 14.00 Uhr in der Bauhofstraße 7 (ggü. dem Landesamt für Finanzen) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 09.02.2024, 14.00 Uhr