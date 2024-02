SEEON-SEEBRUCK, LKR. TRAUNSTEIN. Am Donnerstagabend, 8. Februar 2024, kam es in einem Wohnanwesen zu einem Brand, wodurch ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich entstand. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand der anwesenden Bewohner verletzt. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt nun, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, wegen eines versuchten Tötungsdelikts und vorsätzlicher Brandstiftung. Noch in der Nacht wurde eine Tatverdächtige festgenommen.

Am Donnerstag, den 8. Februar 2024, teilte gegen 20.10 Uhr eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses über den Polizeinotruf mit, dass in der Wohnung ihres Nachbarn auf Grund eines kleineren Brandes der Rauchmelder ausgelöst hatte. Das Feuer konnte durch die Bewohner selbstständig gelöscht werden. Niemand wurde verletzt und nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden sehr gering (niedriger dreistelliger Euro-Bereich) sein. Es verdichteten sich jedoch schnell Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Trostberg wurde, mit Unterstützung der Polizeiinspektion Prien, umgehend eine Fahndung nach der vermeintlichen Tatverdächtigen durchgeführt. Die 51-jährige Frau aus dem Landkreis Traunstein konnte schließlich kurz darauf von einer Polizeistreife angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Untersuchungen in dem Fall übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem der Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes gegen die 51-Jährige.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht gegen die Tatverdächtige. Diese wurde am heutigen Freitag (9. Februar 2024) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher keinen Haftbefehl erließ. Die 51-Jährige wurde im Anschluss entlassen, die Ermittlungen dauern weiter an.