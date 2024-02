NAILA, LKR. HOF. Am Freitagmorgen ging an einer Schule in Naila eine Bombendrohung per Telefonanruf ein. Die Kripo Hof ermittelt.

Mitarbeiter der Mittelschule erhielten in den Morgenstunden einen Drohanruf und verständigten die Polizei. Kräfte der Polizei Naila und weiterer Dienststellen waren vor Ort. Die Beamten suchten das Gebäude ab und fanden keine verdächtigen Gegenstände. Der Schulbetrieb wurde am frühen Nachmittag wieder freigegeben. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.