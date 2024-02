Am Freitag, 17.11.2023, gegen 23:30 Uhr, gelangten fünf Personen im Alter zwischen 15 und 18 (alle mit Wohnsitzen in München) in eine Tiefgarage Am Rose-Pichler-Weg.

Dort fanden sie einen geparkten Pkw, Mitsubishi vor, mit welchem sie unberechtigt wegfuhren. Der Pkw wurde durch den Eigentümer, einem 36-Jährigen mit Wohnsitz in München, am nächsten Morgen unweit des Tatortes aufgefunden. Dabei wies das Fahrzeug Schäden an der Fahrzeugkarosserie sowie im Innenraum auf. Inwieweit das Fahrzeug in Unfälle verwickelt gewesen sein könnte, müssen die Ermittlungen zeigen.

Umfangreiche Ermittlungen durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) führten letztlich zur Festnahme der Personengruppe. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden diese entlassen.

Gegen die Gruppe wird unter anderem wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs bzw. unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung ermittelt.