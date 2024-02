Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in das Haus in der Bergstraße ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Ob etwas entwendet worden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Mitteilung über Schlangenlinienfahrer - 53-Jährige mit rund drei Promille unterwegs

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Donnerstagnachmittag die Aschaffenburger Polizei und teilte einen auffälligen Pkw mit. Der Grund für die Fahrweise der Fahrerin stellte sich bei der Kontrolle schnell heraus.

Die Auto-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Engländerstraße in Richtung Sailauf unterwegs, geriet hierbei immer wieder in den Gegenverkehr und fuhr deutliche Schlangenlinien. Glücklicherweise wurden hierbei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Zeuge informierte schließlich die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten den Pkw der Frau im Ortsgebiet von Sailauf stoppen.

Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle stieß den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Ein anschließender Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von rund drei Promille. Die Fahrt der 53-Jährigen war vor Ort beendet. Sowohl der Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt.

Nach einer Blutentnahme konnte die Dame wieder entlassen werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Verkehrskontrolle auf A3 - 26-Jährige muss sich für Vielzahl von Straftaten verantworten

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei hatte mit der Kontrolle eines Kleintransporters am späten Donnerstag den richtigen Riecher. Die Fahrzeugführerin muss sich nun gleich wegen mehrere Delikte in einem Strafverfahren verantworten.

Die 26-Jährige war mit ihrem Kleintransporter, gegen 23:00 Uhr, auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. An der Rastanlage Spessart wurde sie durch die Streife der Verkehrspolizei für die anschließende Verkehrskontrolle angehalten. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau keinerlei Aufzeichnungen über ihre Lenk- und Ruhezeiten mit sich führte. Beim anschließenden Abgleich ihrer Personalien wurde festgestellt, dass ihr bereits im Jahr 2022 die Fahrerlaubnis durch die zuständige Behörde dauerhaft entzogen worden ist.

Zudem konnten bei der 26-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Diese hatte für sie eine Blutentnahme zur Folge.

Die tschechische Staatsangehörige, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort eine Sicherheitsleistung von 1.700 Euro zahlen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz sowie Güterkraftverkehrsgesetz.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in der Ebersbacher Straße, das inzwischen forstwirtschaftlich genutzt wird, die Türe eines Bunkers aufgehebelt. Entwendet wurde unter anderem ein Dieselaggregat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Betrag.

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 09:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Auto parkte in der Aschaffenburger Straße und wurde am vorderen linken Radkasten beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 01:30 Uhr wurde ein schwarzer Dacia an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Karlstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr wurde ein ebenfalls in der Jahnstraße geparkter VW an der Beifahrerseite zerkratzt.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr wurde ein in der Jahnstraße geparkter Ford an der Beifahrerseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr wurde ein grauer Nissan, welcher in der Mainstraße parkte, vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.