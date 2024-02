BURGHEIM, LKRS.NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.Durch ein Feuer im Wohnzimmer eines Zweifamilienhauses in Burgheim wurde am gestrigen Abend eine 64-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Bei Rettungsversuchen erlitten fünf weitere Personen Rauchgasvergiftungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21:00 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer in dem Anwesen an der Schulgasse informiert worden. Eine Bewohnerin wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus dem völlig verrauchten Wohnzimmer des Anwesens gerettet. Sie wurde mit lebensgefährlichen Brand- und Inhalationsverletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Zuvor hatten fünf Personen, darunter Mitbewohner und Passanten, erfolglose Rettungsversuche der Frau aus dem brennenden Zimmer unternommen. Sie erlitten hierbei Rauchgasvergiftungen, die medizinisch versorgt wurden.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden, vor Ort fand sich ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften ein. Nach einer ersten Einschätzung entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache übernommen.