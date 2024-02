Geiselhöring: Am Abend des 08.02.2024 ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sallach ein Brand, in dessen Folge eine Maschinenhalle vollständig niederbrannte.

Gegen 17:45 Uhr war über die Integrierte Leitstelle ein brennender Traktor in einer Maschinenhalle mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit starken Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Maschinenhalle brannte vollständig nieder. In der Halle befanden sich unter anderem zwei Traktoren sowie drei landwirtschaftliche Anhänger. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 400 000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.