TUSSENHAUSEN/ ZAISERTSHOFEN. Am 08.02.2024, gegen 12:15 Uhr, kam es in einem Stadel eines landwirtschaftlichen Anwesens zu einem Brand. Anschließend stand der gesamte Stadel in Flammen. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Entgegen einer ersten Meldung gab es keine Verletzten. Eine Dame konnte nach Überprüfung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Sie erlitt keine Rauchgasintoxikation. Nach ersten Ermittlungen zeigte sich, dass der Brand in einem Anbau des Stadels ausgebrochen ist. Hier wurden zuvor vermutlich Arbeiten mit einem Trennschleifer durchgeführt. Der Schaden wird aktuell auf ca. 200.000 EUR geschätzt.

Die Feuerwehren aus Zaisertshofen, sowie den umliegenden Gemeinden befand sich mit insgesamt 140 Einsatzkräften an der Brandörtlichkeit.

Die polizeiliche Aufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Die ersten Ermittlungen wurden umgehend durch das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen übernommen. (KPI Memmingen-K1)

