Streit um Fahrpreis eskaliert - Taxifahrer mit Tierabwehrspray verletzt - Schnelle Festnahme durch Polizei

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am frühen Donnerstagmorgen ist es zu einem Angriff auf einen Taxifahrer mit einem Pfefferspray gekommen. Die Polizei Aschaffenburg konnte die Tatverdächtigen noch im Nahbereich festnehmen.

Gegen 01:15 Uhr ist es zu dem Vorfall in der Haydnstraße gekommen. Eine mehrköpfige Gruppe hatte sich dem Sachstand nach mit zwei Taxen nach Obernau bringen lassen. Am Ziel ist es offensichtlich über den Fahrpreis zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger einen der Taxifahrer einen Schlag versetzte und ein ebenfalls 20-Jähriger aus der Gruppe den Mann mit Pfefferspray besprühte. Zudem wurde der 43-jährige Taxifahrer auch beleidigt.

Die Gruppe Fahrgäste ist anschließend samt der beiden Tatverdächtigen zu Fuß geflüchtet. Der Angegriffene hatte inzwischen die Polizei verständigt. Streifen der Aschaffenburger Polizei konnten die Personen noch im Umfeld der Haydnstraße antreffen und die beiden 20-Jährigen vorläufig festnehmen. Dabei stellten die Beamten neben dem Tierabwehrspray auch eine geringe Menge Marihuana bei einem der beiden Aggressoren sicher. Die Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss.

Der angegriffene Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein musste nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren und die Identität der Tatverdächtigen geklärt war, wurden die beiden Personen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Verkehrsunfall - Fußgänger leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und leicht verletzt wurde.

Bei den beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um einen 62-jährigen Fahrer eines BMW und einen 20-jährigen Fußgänger. Der Fahrer des BMW bog gegen 18:30 Uhr vom Ulmenweg nach links in die Großostheimer Straße ein. Dort befindet sich ein Fußgängerüberweg mit Ampelanlage. Als diese zum Unfallzeitpunkt Grünlicht zeigte, querte der 20-jährige die Straße. Hierbei wurde er von dem Pkw-Fahrer übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger kam.

Der Fußgänger wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Vorbildlich leisteten Passanten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die weitere Versorgung des Verletzten wurde in einem nahegelegenen Klinikum durchgeführt.

Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:50 Uhr, wurde ein weißer Seat Arona auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Darmstädter Straße beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch ist es gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße nahe des Wanderparkplatzes zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw im Gegenverkehr gekommen. Der Fahrer eines beteiligten roten VW Golfs wollte den Schaden vor Ort regulieren und hielt am nächsten Waldweg an. Der weitere, noch gänzlich unbekannte Pkw, fuhr jedoch ohne anzuhalten davon.

MILTENBERG. Zwischen dem 30. Januar, 11:00 Uhr, und dem 05. Februar, 17:00 Uhr, wurde aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Schönbornring ein rotes Mountainbike der Marke Univega entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.