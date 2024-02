NÜRNBERG. (141) Am Samstagnachmittag (03.02.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Da sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt entfernte, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Zeugenhinweise.



Gegen 14:30 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines VW Up die Regensburger Straße stadtauswärts. Hinter ihr fuhr ein Renault Megane. An der Kreuzung zur Hans-Kalb-Straße blieben die beiden Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel stehen. Als die Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzten, bog aus der Hans-Kalb-Straße ein bislang unbekanntes rotes Auto nach rechts in die Regensburger Straße ab. Die 29-Jährige bremste infolgedessen ihren VW ab. Die 31-jährige Fahrerin des Renault kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW auf.

Der Fahrer des roten Fahrzeuges reduzierte zwar kurz seine Geschwindigkeit, entfernte sich dann jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sowohl die VW-Fahrerin als auch die Beifahrerin des Renault zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrers aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten Auto geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc