BAMBERG. Am Freitag, den 2. Februar, nutze ein Dieb die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse einer Seniorin. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Gegen 10 Uhr bezahlte eine 69-Jährige ihre Einkäufe in einem Discounter in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg. Anschließend legte sie ihre Geldbörse auf einer Ablage nach dem Kassenbereich ab. Diese Chance nutze ein Gauner. Er schob die Seniorin beiseite und flüchtete mit ihrer rosafarbenen Geldtasche. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 180 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer hat den Vorfall am 2. Februar beobachtet und kann Angaben zum Dieb machen?

Die Kripo Bamberg nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.