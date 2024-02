DACHAU. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (05.02./06.02.2024) in ein Betriebsgelände am Leitenweg in Dachau eingedrungen und entwendeten von dort mehrere Tonnen Kupfer im Wert von ca. 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Kriminellen überstiegen in der Tatnacht mutmaßlich die Umzäunung des Betriebsgeländes, um auf das Grundstück der metallverarbeitenden Firma zu kommen. Anschließend öffneten sie gewaltsam drei Container und entwendeten aus diesen die darin gelagerten Metallspäne. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte nach ersten Erkenntnissen zu Fuß über ein angrenzendes Feld des rückwärtigen Betriebsgeländes. Anschließend dürfte die Beute auf dem Parkplatz der KZ-Gedenkstätte in bislang unbekannte bereitstehende Fahrzeuge verladen worden sein.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 17.00 Uhr (Montag) und 07.30 Uhr (Dienstag) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem oben genannten Kupferdiebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, diese bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.