0274 - Unfallflucht

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (03.02.2024), 14.00 Uhr bis Montag (05.02.2024), 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto in der Dr.-Port-Straße. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0275 – Widerstand

Innenstadt – Am Dienstag (06.02.2024) randalierte ein 30-jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Langenmantelstraße. Bei dem Einsatz wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Gegen 21.00 Uhr schlug der 30-Jährige Mann gegen eine Wohnungstür. Als die Türe geöffnet wurde, stürmte der 30-Jährige in die Wohnung und ging die Bewohner körperlich an. Hierbei wurden die drei Bewohner, im Alter zwischen 28 und 61 Jahre, leicht verletzt. Die verständigten Einsatzkräfte trafen den 30-Jährigen noch im Treppenhaus an. Bei der Kontrolle schlug der 30-Jährige weiter um sich und biss eine Einsatzkraft. Deshalb musste er gefesselt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

0276 – Diebstahl

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (29.01.2024), 00.00 Uhr bis Montag (05.02.2024), 17.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der Flurstraße eine Biotonne.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Oberhausen zu melden.

0277 – Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (05.02.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (06.02.2024), 12.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Wilhelm-Hauff-Straße ein Mofa der Marke Peugeot. Der Diebstahlschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.