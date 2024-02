204. Raub und gefährliche Körperverletzung nach Bundesligaspiel – Freimann

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 18:30 Uhr, stiegen sechs Fußballanhänger (Fans von Borussia Mönchengladbach), alle männlich und im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, in die U6 Richtung Innenstadt. In der vollbesetzten U-Bahn befanden sich ebenfalls vier weitere unbekannte männliche Personen. Die unbekannten Personen gingen auf die sechs Männer zu und gingen diese zunächst verbal an. Anschließend wurden sie von den vier unbekannten Tätern körperlich angegangen. Unter anderem wurden ihnen dabei die Fanschals entrissen.

Am U-Bahnhof Freimann verließen die sechs Männer den Zug und stiegen in die nachfolgende U-Bahn ein. Dort trafen sie auf Polizeibeamte und wurden aufgrund ihrer sichtbaren Verletzungen im Gesicht von diesen angesprochen. In der Folge wurde dann der Sachverhalt bekannt.

Eine Personenbeschreibung zu den vier unbekannten Tätern konnte nicht abgegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Linie U6 (Richtung Innenstadt) zwischen 18:25 und 18:45 Uhr zwischen Fröttmaning und Freimann Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

205. Gewerblicher Verkauf von gefälschten Markenprodukten im Internet – Neuperlach

Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einer Online-Plattform mehrere verschiedene gefälschte Markenprodukte zum Verkauf anbot. Am Montag, 05.02.2024, gegen 06:15 Uhr, führte das zuständige Kommissariat 73 (Wirtschaftskriminalität) bei dem Tatverdächtigen in München eine Wohnungsdurchsuchung statt.

Dabei konnten mehrere hundert kennzeichenverletzende Gegenstände (Imitationen von Uhren, Schmuck und Kleidung von hochwertigen Marken) aufgefunden werden, welche der Tatverdächtige auf bekannten Verkaufsplattformen aus dem asiatischen Raum bestellt und eingekauft hatte. Diese wurden sichergestellt. Die Gegenstände hätten für mehrere 100.000.- Euro verkauft werden können. Wie viel gefälschte Waren der Tatverdächtige tatsächlich bereits weiterverkauft hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 35-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz angezeigt und nach Abschluss der Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 73 der Münchner Kriminalpolizei.

206. Politisch motivierte Schmierschriften – Isarvorstadt

Am Samstag, 03.02.2024, zwischen 03:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Gebäudefassaden und Stromverteilerkästen im Bereich der Maistraße und der Kapuzinerstraße. Die Täter schmierten darauf mit schwarzer Farbe mehrere politisch motivierte Symbole und Schriftzüge.

Der Sachschaden beläuft sich auf über mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 43 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maistraße und der Kapuzinerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

207. Einbruch in Schule – Neuhausen

Am Dienstag, 06.02.2024, gegen 06:45 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin einer Schule dem Polizeinotruf einen Einbruch in die Büroräumlichkeiten.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und im Anschluss auch zu den Büroräumlichkeiten. In einem der Büros wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und aus den dort befindlichen Geldkassetten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Im Anschluss konnten der oder die unbekannten Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 05.02.2024, gegen 20:45 Uhr bis Dienstag, 06.02.2024, gegen 06:45 Uhr, im Bereich der Alfonsstraße, Nymphenburger Straße, Albrechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

208. Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation – Altstadt

Am Dienstag, 06.02.2024, gegen 16:45 Uhr, stellten Passanten im Bereich der Maximilianstraße einen Mann mit auffälliger Gesichtsbemalung fest, welcher mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierte.

Die sofort verständigte Polizei konnte den Mann kurz darauf antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die vermeintliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugwaffe heraus und wurde sichergestellt.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung unter anderem wegen Bedrohung und erfolgter Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.