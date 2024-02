NÜRNBERG. (137) Am vergangenen Samstag (03.02.2024) sowie am Dienstagnachmittag (06.02.2024) gerieten im Nürnberger Westen mehrere Müllbehälter in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zeugen meldeten gegen 04:10 Uhr am frühen Samstagmorgen den Brand einer Mülltonne in der Reutersbrunnenstraße. Die Feuerwehr Nürnberg konnte den Brand zeitnah löschen.

Gegen 20:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg erneut aus. Zunächst war der Brand eines Mülleimers an der Bushaltestelle Deutschherrnstraße mitgeteilt worden. Kurz darauf wurde die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes über einen weiteren Containerbrand in der nahe gelegenen Reutersbrunnenstraße in Kenntnis gesetzt.

Am Dienstagnachmittag gerieten erneut zwei Müllbehälter in Brand – gegen 16:00 Uhr in der Fürther Straße und gegen 17:00 Uhr in der Fuggerstraße.

Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West ergaben, dass die Müllcontainer mutmaßlich in Brand gesetzt wurden.

Aus diesem Grund wenden sich die Beamten an die Bevölkerung und bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West in Verbindung zu setzen.



