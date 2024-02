Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei ermittelt

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter verschaffte sich unerlaubt Zugang zu einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus und entwendete Geld sowie Wertgegenstände.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich ein Einbrecher am vergangenen Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Haibacher Straße verschafft. Die Tat fand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr statt. Hierbei gelangte der Unbekannte gewaltsam über eine Balkontüre in eine Wohnung im ersten Stock, durchwühlte diese und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der Beuteschaden dürfte ersten Schätzungen nach im vierstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen?

Haben Sie ortsfremde Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt?

Wurden Sie auf verdächtige Geräusche aufmerksam?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Nach Verkehrsunfall am 2. Weihnachtsfeiertag - Polizei sucht unbekannten Zeugen

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Verkehrsunfall Ende Dezember ist die Polizei Aschaffenburg weiter auf der Suche nach dem Fahrer eines hellen Mercedes. Der Unbekannte kommt als Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 04:35 Uhr, auf der B26. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg unterwegs und geriet mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf einen dortigen Kreisverkehr. Das Fahrzeug selbst wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt.

Unmittelbar vor dem Unfall überholte der 18-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen einen hellen Mercedes. Der Fahrer dieses Pkw hat den Verkehrsunfall möglicherweise mitbekommen und kommt als Zeuge in Betracht.

Er wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Verkehrskontrolle auf A3 - 66-Jähriger mit offenem Haftbefehl und ohne Führerschein unterwegs

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg hatte mit der Kontrolle eines Kleintransporters in der Nacht zum Mittwoch den richtigen Riecher. Gegen den Fahrer bestand ein Haftbefehl. Zudem bestand gegen den 66-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot.

Der Kleintransporter des Mannes geriet kurz nach Mitternacht auf der A3 ins Visier der Streife der Verkehrspolizei, nachdem er zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Er wurde daher an der Anschlussstelle Goldbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Abgleich seiner Daten ergab in der Folge einen Treffer - gegen den 66-Jährigen bestand ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft auf Grund einer Ordnungswidrigkeit. Zudem stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein auf Grund eines Fahrverbotes abgegeben hat.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Verkehrspolizei gebracht. Nachdem er die Vollstreckung des Haftbefehls durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden konnte, wurde er vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund seiner Fahrt trotz bestehendem Fahrverbot.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Dem Sachstand nach zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 08:45 Uhr, hat ein Unbekannter in der Dürerstraße insgesamt drei Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, wurde in der Spessartstraße auf Höhe der Tierarztpraxis ein geparkter Seat im Bereich des Hecks angefahren.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 11:45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Industriestraße ein Daimler an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Montag, 06:40 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht einen Motorroller der Marke Kymco am Bahnhof zu entwenden. Dabei wurde das Fahrzeug auch beschädigt. Die Polizei ermittelt.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagmorgen ist ein noch unbekannter Pkw um 07:15 Uhr am Außenspiegel einer geparkten Mercedes A-Klasse im Vorbeifahren hängengeblieben und ohne anzuhalten weitergefahren. Der Unfall hat sich in der Dr.-Robert-Koch-Straße zugetragen. Eine Zeugin konnte einen dunklen Pkw erkennen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde gegen 10:00 Uhr ein schwarzer Ford C-Max auf dem Großparkplatz in der Boxbrunner Straße angefahren. Der dort geparkte Pkw wurde dabei auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.