ERLANGEN. (135) Am Dienstagvormittag (06.02.2024) zeigte sich ein 32-jähriger Mann einer Frau gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen ihn im Rahmen der Fahndung fest.



Die Geschädigte ging gegen 11:00 Uhr am Holzweg spazieren, als ihr der Mann gegenübertrat. Er suchte ihren Blick, manipulierte an seinem Glied und äußerte sich ihr gegenüber in vulgärer Art und Weise.

Die Frau verständigte die Polizei. Der Beschuldigte konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung im Nahbereich festgenommen werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen, in Nürnberg wohnhaften, Mann.

Die Kriminalpolizei in Erlangen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen gegen ihn ein.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc