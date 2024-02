Graffiti in Bahnunterführung - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat an die Wand der Bahnunterführung einen Schriftzug in roter Farbe angebracht. Aufgrund eines offenbar politisch motivierten Hintergrunds hat inzwischen die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand war das Graffiti bereits im Zeitraum von Samstag, 20.Januar 2024 auf Montag, 22.Januar 2024 in der Unterführung in der Robert-Koch-Straße aufgesprüht worden. Es handelt sich um einen Schriftzug, der Bezug zum Nahostkonflikt nimmt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Mehrere Einbrüche - Polizei ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag und Montag ist es zu drei Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen sind. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen der Geschehnisse.

Werkzeuge in Mömbris entwendet

Zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag 07:30 Uhr haben Unbekannte auf einer Baustelle im Gemeindeteil Mensengesäß in der Hauensteinstraße einen Container gewaltsam geöffnet. Aus diesem haben die Täter mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet und sind anschließend geflüchtet.

Reifensätze in Alzenau entwendet

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Hanauer Straße und entwendeten Radsätze im Wert von circa 10.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Eingangstüre aufgehebelt und Tresor in Blankenbach gestohlen

Zwischen Sonntag, 12:15 Uhr und Montag, 08:45 Uhr wurde die Eingangstüre eines Vereinsheimes in der Waldstraße gewaltsam aufgehebelt. Die Täter entwendeten einen Tresor mit Bargeld und flüchteten anschließend.

Die Polizei Alzenau hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch zwischen 07:15 Uhr und 15:10 Uhr wurde ein blaues Kinderfahrrad der Marke Lapierre entwendet. Das Fahrrad wurde am Fahrradabstellplatz gesichert abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr wurden die Reifen zweier Fahrzeuge beschädigt. Der schwarze Audi sowie ein weißer Kleintransporter parkten in der Straße "Am Schlaggraben". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro.

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch den 01. November 2023 und Sonntag den 04. Februar 2024 wurde Holz von einem Grundstück entwendet. Das Holz war an dem Feldweg zwischen Hausen und Kleinwallstadt gelagert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.