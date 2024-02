0267 – Baucontainer angegangen

Oberhausen – In der Zeit von Samstag (03.02.2024), 11.30 Uhr bis Montag (05.02.2024), 06.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer in der Krumbacher Straße und in der Schallerstraße ein. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge insgesamt ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0268 - Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (02.02.2024), 14.00 Uhr bis Sonntag (04.02.2024), 23.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Sprinter in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0269 - Sachbeschädigung

Lechhausen – Am vergangenen Sonntag (04.02.2024) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude in der Lützowstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0270 – Auto beschädigt

Lechhausen – Bereits am vergangenen Freitag (02.02.2024) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mitsubishi auf einem Parkplatz in der Südtiroler Straße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0271 – Körperverletzung

Haunstetten – Am Montag (05.02.2024) ereignete sich eine Körperverletzung.

Gegen 22.30 Uhr kam es zu einem Wortwechsel zwischen einem 59-jährigen Mann und einem circa 40-jährigen bislang unbekannten Mann, die beide mit ihren Hunden entlang der Leharstraße liefen. Da die Hunde der beiden Männer aufeinander losgingen, schlug der bislang unbekannte Mann im Verlauf des Wortwechsels mit einem Gegenstand auf den 59-Jährigen ein. Hierbei wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend in Richtung Brahmsstraße.

Zeugen, oder der bislang unbekannte Mann, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.